Drei weitere Kinder haben in der Pfullendorfer Ortschaft Denkingen erstmals die Kommunion erhalten.

In der Pfarrkirche Sankt Johannes der Täufer in Denkingen empfingen am Sonntag drei Kinder die heilige Erstkommunion. Den Gottesdienst unter Einhaltung der Corona-Hygiene- und Abstandsregeln gestaltete Pfarrer Marinho Dias Mértola.