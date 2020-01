Die Kramer-Werke GmbH, mit derzeit 641 Mitarbeitern der zweitgrößte Arbeitgeber in Pfullendorf, erweitert den Standort im Industriegebiet „Theuerbach“. Die Gesamtfläche des Unternehmens vergrößert sich auf insgesamt 46 000 Quadratmeter.

Im Jahr 2008 eröffnete die Kramer-Werke GmbH, die zur Wacker Neuson SE in München gehört, in Pfullendorf ihr Werk mit 190 Mitarbeitern. Im Jahr 2020 beschäftigt das Unternehmen 641 Mitarbeiter und will weitere Arbeitsplätze schaffen. Grundlage dafür