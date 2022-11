Verein investiert in den Sportheimumbau, Pressewart und Schriftführer sind mit Noelle Kohler und Alexandra Bosch neu besetzt

Der FC Schwandorf/Worndorf/Neuhausen blickte in seiner Jahresversammlung auf ein sportlich und wirtschaftlich erfolgreiches Jahr zurück. So erreichte die erste Mannschaft in der Kreisliga A mit Coach Fabian Heidinger einen achtbaren fünften