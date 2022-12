Am Freitagnachmittag warf ein bislang unbekannter Einbrecher mit Steinen Fenster eines Einfamilienhauses in Worndorf ein und stieg ein. Ohne Diebesgut verließ er später das Haus.

Ein Unbekannter ist am Freitag in ein Wohnhaus in der Buchheimer Straße in Worndorf eingebrochen, teilt die Polizei mit. Der unbekannte Täter warf im Zeitraum zwischen 15.30 bis 20.15 Uhr mit einem Stein ein Küchenfenster ein und gelangte so in