Eine bislang unbekannte Person verteilt in Meßkirch Verwarnungen und Briefe, die angeblich von der Stadt Meßkirch stammen. Darin geht es um Verstöße. Die Polizei sucht Zeugen, die den Unbekannten beobachtet haben.

An mehreren Fahrzeugen im Bereich Einsteinweg hat ein Unbekannter in den vergangenen Tagen kleine angebliche Verwarn-Zettel mit dem Logo der Stadt Meßkirch geklemmt, teilt die Polizei mit. Darüber hinaus erhielt ein Bürger einen Brief, vermeintlich