Vor einer Kneipe in Meßkirch spielten sich im vergangenen Oktober hässliche Szenen ab. Ein 32-Jähriger muss sich vor dem Amtsgericht Sigmaringen wegen gefährlicher Körperverletzung verantworten. Was ist passiert?

Ein Oktoberfest in einer Kneipe in Meßkirch endete an einem Samstagabend im Oktober des vergangenen Jahres mit schweren Verletzungen eines damals 56-jährigen Mannes und Blessuren bei etlichen anderen Gästen. Bis heute ist das Opfer nicht