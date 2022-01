Meßkirch vor 9 Stunden

Silvester im Landkreis Sigmaringen: Feuerwerkskörper entzündet in Meßkirch eine Hecke

Im Steinbruchweg in Meßkirch hat in der Silvesternacht eine Hecke gebrannt. Wie die Polizei mitteilt, wurde der Brand durch einen Feuerwerkskörper ausgelöst. Bereits tagsüber und am frühen Abend war die Polizei bei unterschiedlichen Einsätzen gefragt: Alkohol spielte dabei fast immer eine Rolle.