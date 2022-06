Vor einer Diskothek in Meßkirch fuhr ein 18-Jähriger in der Nacht zum Samstag mit seinem Opel rückwärts. Dabei streifte er eine 18-Jährige und einen 28-Jährigen. Beide wurden leicht verletzt.

Glimpflich endete in der Nacht von Freitag auf Samstag, gegen 2.30 Uhr, ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz einer Diskothek in der Kappellenstraße in Meßkirch, informiert die Polizei. Als der 18-jährige Tatverdächtige mit seinem Opel Vectra