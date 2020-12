Pfullendorf Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Gesundheitsamt Sigmaringen muss zusätzliche Aufgabe bewältigen – Landratsamt fragt bei Bundeswehr um Unterstützung an

In der Landeserstaufnahmestelle (LEA) in der ehemaligen Graf-Stauffenberg-Kaserne in Sigmaringen werden künftig unbegleitete minderjährige Flüchtlinge medizinisch untersucht. Bislang erfolgte dieser Medizincheck zentral in Heidelberg. Jetzt hat die grün-schwarze Landesregierung dem Gesundheitsamt Sigmaringen diese zusätzliche Aufgabe zugewiesen.