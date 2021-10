Inzigkofen vor 4 Stunden

Arbeiten an der Trinkwasserversorgung: In Inzigkofen wird am Mittwoch in mehreren Straßen das Wasser für Stunden abgedreht

Im Bereich der Hochzone müssen am Mittwoch, 14. Oktober, Installationsarbeiten an der Trinkwasserversorgung ausgeführt werden. Deshalb wird in mehreren Straßen das Wasser für acht Stunden abgestellt.