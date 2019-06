Das vom Verein „Kartell der Liebe Göggingen“ organisierte Festival „Eine Liebe“ in Herdwangen-Schönach war wieder ein großer Erfolg. Mit 1500 Besucher war die Veranstaltung ausverkauft.

1500 Tickets verkauft Zum zweiten Mal wurde in Herdwangen-Schönach in der Nähe des Weilers Vorstadt das Musikfestival „Eine Liebe“ an Pfingsten gefeiert. „Das Kartell der Liebe“, wie sich die Veranstalter nennen, freut sich