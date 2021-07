Stockach vor 2 Stunden

Zu schnelle Radler und unerlaubte Autos: Ärger über gefährliche Situationen auf dem Bierkellerweg

Der Weg an den alten Bierkellern ist momentan die Umleitung für Radfahrer wegen der Brücken-Baustelle am Rißtorf-Kreisverker (B313). Hundehalter beklagen rücksichtsloses Verhalten. Dort seien zu schnelle Radler und unerlaubte Autos unterwegs. Was sie beobachten und was das Ordnungsamt der Stadt Stockach sagt.