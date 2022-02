Ein Mann, der sich selbst nach einer Unfallflucht etwas antun wollte und Polizisten geschlagen hat, musste sich vor dem Amtsgericht Stockach verantworten. Er konnte sich kaum an den betreffenden Tag erinnern, doch ein Polizist zeichnete ein beklemmendes Bild von den Ereignissen.

Alkohol am Steuer, Unfallflucht, eine Suizidandrohung mit einer defekten Kettensäge, verletzte Polizisten und Erinnerungslücken: Was wie Stichworte aus einem Film klingen, ist in Stockach wirklich passiert und endete vor dem Stockacher Amtsgericht