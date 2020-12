Im Jahr 2002 wurde die ehemalige Gaststätte „Hans Kuony“ für die SÜDKURIER-Lokalredaktion Stockach umgebaut. Die Arbeiten gewähren besondere Einblicke in das historische Gebäude – und sogar auch wortwörtlich hindurch. Mit diesem Teil endet die Serie „20 in 20“.

Viele Häuser in der historischen Stockacher Oberstadt stehen seit Jahrhunderten. Wenn die Mauern reden könnten, hätten sie viele Geschichten darüber zu erzählen, was sich in der Stadt oder im Gebäude selbst zugetragen hat und wie Bewohner sowie