Stockach vor 2 Stunden

Projekt-Premiere im Seniorenzentrum: Pflegeschüler dürfen eine Station selbst leiten

Im Seniorenzentrum Stockach läuft in der Woche vor Weihnachten ein Projekt, in dem Pflegeschüler viel lernen und Erfahrung sammeln können. Sie freuen sich schon darauf. die Heimleitung erzählt, warum es in der Einrichtung keine Personalprobleme gibt und wie es beim Thema impfen aussieht.