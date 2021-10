Stockach vor 2 Stunden

„Im Sozialen haben die Schüler viel verlernt“: Schulleiterin Beate Clot im SÜDKURIER-Interview

Präsenz-, Hybrid-und Distanzunterricht: In den letzten eineinhalb Jahren haben Schüler und Lehrer einiges mitgemacht. In Sachen Digitalisierung hat sich aber auch viel bewegt, sagt Schulleiterin Beate Clot. Doch was muss noch getan werden? Und wie geht es den Jugendlichen heute?