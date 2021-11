In vier Bildergalerien zeigt exklusiv die Lokalredaktion Stockach, wie die zum Teil gebäudehohen Räumlichkeiten der früheren Schlossbrauerei in Espasingen aussehen und gibt Einblicke, die keiner so sonst hat. Die Brauerei ist seit Ende der 60er-Jahre verlassen und soll in Wohnraum umgebaut werden.