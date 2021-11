Der SÜDKURIER hat exklusive Einblicke in alle Flügel, Kellergewölbe und Dachboden der historischen Schlossbrauerei in Espasingen erhalten. Andreas Schmid und Anita Steinbrück von der Gnädinger und Mayer GmbH erzählen bei einem Rundgang, wie die Pläne für den Umbau in Wohnungen aussehen und wann es losgeht. Mit vier Bildergalerien.

Die alte Holztür will erst nicht so recht aufgehen. Sie war schon lange zu und am Gemäuer schiebt sich Efeu in manche Ritzen. Es ist eine von mehreren, unscheinbaren Türen, die ins Innere der alten Schlossbrauerei in Espasingen führen. Auch der