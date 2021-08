Gedächtnis der Region: Politisches Statement oder doch nur Wochenend-Rebellen? In den 80er-Jahren kommt die Punk-Szene auch nach Stockach und begeistert Jörg Kraus

Beim Wort Punk fällt wohl einem Jeden etwas ein: Irokesen-Haarschnitt, Lederjacke, zerrissene Klamotten, eine Sicherheitsnadel im Ohr. Menschen, die so aussehen, kann man gewöhnlicherweise in großen Städten begegnen, wie in Berlin oder Hamburg,