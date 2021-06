Singen Nur für Abonnenten 06. Juni 2021, 10:00 Uhr

Was ändert sich nach Wegfall der Impf-Priorisierung? Ein Blick aufs Kreisimpfzentrum in Singen

Ab Montag, 7. Juni, darf jeder sich in einem Kreisimpfzentrum impfen lassen – egal wie alt er ist, egal ob er Vorerkrankungen hat oder nicht. Was gut klingt, hat Tücken: In der ersten Woche ohne Priorisierung ist in Singen kein Termin frei, wie es auf Nachfrage heißt. Wie es mit dem Impfen weitergehen soll und wie eine Betroffene ihre Impfung erlebt hat.