Singen vor 1 Stunde

Ungesehen, aber unverzichtbar: Was es bedeutet, in einem Lastwagen dem Winter zu trotzen

Es ist in diesen Zeit oft kalt und glatt, doch der Lieferbetrieb hält nie still. Was bedeutet das für Lastwagenfahrer? Der SÜDKURIER begleitet Silvio Henke bei der Arbeit und fährt mit in die Schweiz.