Singen/Kreis Konstanz Nur für Abonnenten vor 10 Minuten

Supermarkträuber erneut vor Gericht: Raubte er, weil er süchtig war?

Der Fall war eigentlich klar: Ein 31-Jähriger räumt ein, unter anderem in Singen mit Drogen gehandelt zu haben, und bringt mit seinen Aussagen zudem andere ins Gefängnis. Dennoch tut sich das Landgericht Konstanz schwer mit der Einweisung in eine Entziehungsanstalt. Denn dann käme der Angeklagte, der wegen Raubüberfällen unter anderem in Nenzingen im Gefängnis sitzt, früher frei.