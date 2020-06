Die Stadt Singen rechnet mit Mindereinnahmen in Höhe von 18 Millionen Euro und zückt den Rotstift. Betroffen ist unter anderem die geplante Kindertagesstätte „Bruderhof“. Viele Jahre wurde darüber gestritten – und da ist es wenig verwunderlich, dass es jetzt eine grundsätzliche Debatte gibt: Sind Kinder die Hauptverlierer von Corona?

Das letzte Wort ist noch nicht gesprochen, doch es sieht schlecht aus für den baldigen Bau einer neuen Kindertagesstätte in der Nordstadt. Der Gemeinderat stimmte in seiner jüngsten Sitzung dem Sparkonzept der Stadtverwaltung zu, in dem die