Singen vor 3 Stunden

Schlachthausstraße in Singen wird zum Testfall für die Mobilitätswende

Was passiert, wenn man eine Seitenstraße auf Wunsch von Anwohnern für den Kfz-Verkehr sperrt? Wollen die Anwohner von anderen Straßen das dann auch? Und was gäbe es daran auszusetzen? Der Gemeinderat in Singen hat sich intensiv damit beschäftigt – heraus kam ein Kompromiss.