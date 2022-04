Singen vor 9 Stunden

Neues Kapitel für Buch Greuter: „Der einzige, der nachher nicht mehr da ist, bin ich“

Nach 51 Jahren in Familienhand übergibt Christoph Greuter am 1. Juli die vier Buchhandlungen in Singen, Radolfzell, Tuttlingen und Rottweil. Ein Gespräch über Handel im Wandel, Abschied und seinen Neuanfang mit 55 Jahren