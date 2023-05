Singen 18. Mai 2023, 17:36 Uhr

Läuft Singen der Stadt Konstanz bald den Rang ab? Die Hohentwiel-Stadt will Oberzentrum werden

Die 50.000-Einwohnerstadt will vom Mittelzentrum hochgestuft werden und eine oberzentrale Funktion einnehmen, so wie die Konzilstadt. Als Oberzentrum hätte Singen viele Vorteile – auch in Bezug auf den Klinikstandort.