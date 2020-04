Herrje, was ist heutzutage politisch korrekt? Die Schriftstellerin und SÜDKURIER-Kolumnistin Ulrike Blatter gibt ein Beispiel über ihr alltägliches Ringen um das richtige Wort.

In Zeiten von Corona ist der Begriff der politischen Korrektheit etwas in den Hintergrund geraten. Aber mein Autorinnenleben geht weiter und damit die Auseinandersetzung mit Sprache. Als Schriftstellerin muss ich in der Lage sein, eine Figur mit