Hegau vor 2 Stunden

Atommüll-Endlager im Hegau? In der ersten Phase der Standortsuche scheint das eher unwahrscheinlich

In ganz Deutschland wird nach einem Standort für ein Atommüll-Endlager gesucht. Der Hegau kommt grundsätzlich infrage. Ein Gottmadinger beteiligt sich in der ersten Phase der Standortsuche an der Diskussion und CDU-Bundestagsabgeordneter Andreas Jung will Sachlichkeit und Transparenz.