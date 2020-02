Singen vor 5 Stunden

Es tropft vom Dach des Friedrich-Wöhler-Gymnasiums – warum die Stadt dennoch mit der Sanierung wartet

Eltern kritisieren Mängel am FWG in Singen, denn das bald 50 Jahre alte Dach leckt und auch Fenster und Fassade müssen saniert werden. Doch das wird teuer: Die Stadt rechnet mit bis zu acht Millionen Euro. Unklar ist, ob die Schule zum Jubiläum in neuem Glanz erstrahlt.