24. Februar: Das SÜDKURIER-Podium kündigt sich an

Gleich zwei Bürgermeisterwahlen werden am 5. März den Hegau beschäftigen, denn neben Rielasingen-Worblingen wird auch in Tengen gewählt – auch wenn dort Amtsinhaber Marian Schreier nicht wieder antritt. Zu beiden Wahlen bietet der SÜDKURIER eine Podiumsdiskussion, bei der sowohl Redakteure als auch Zuschauer den Kandidaten auf den Zahn fühlen werden. Wie man daran teilnehmen kann, steht hier.

Um den Chefsessel in diesem Gebäude geht es: das Rathaus von Rielasingen-Worblingen. | Bild: Marinovic, Laura

Ralf Baumert , 62, ist seit 16 Jahren Bürgermeister der größten Gemeinde im Singener Umland. Davor war er beruflich in der Zollverwaltung tätig, zuletzt als Zolloberamtsrat. Im Jahr 2020 wurde er für 40 Jahre Tätigkeit im öffentlichen Dienst geehrt. Warum Baumert noch lange nicht fertig hat, lesen Sie hier.

Peter Brütsch, 56, ist eng mit der Gemeinde Rielasingen-Worblingen verbunden. Er ist im Ort geboren, war in mehreren Vereinen aktiv, ist heute im Elferrat der Rattlinger und dem Publikum wohl am ehesten als Skriptschreiber für das Martinispiel bekannt – eine Aufgabe, die er gemeinsam mit Dagi Wenzler-Beger übernimmt. Brütsch arbeitet selbstständig im Immobiliensektor und als Spielerberater. Warum er antritt, lesen Sie hier.

8. Februar: Der Amtsinhaber stellt sein Programm vor

Umgestaltung der Ortsmitte in Rielasingen, das neue Feuerwehrhaus, ein Dorfplatz in Worblingen, der Versuch, an der Ten-Brink-Schule eine gymnasiale Oberstufe anzubieten – unter anderem mit diesen Vorschlägen und Ideen geht Ralf Baumert ins Rennen.

Rudi Caserotto und Günter Rudolph vom Wahlausschuss der Gemeinde leeren den Briefkasten am Ende der Bewerbungsfrist zur Bürgermeisterwahl in Rielasingen-Worblingen. | Bild: Matthias Güntert

6. Februar: Gemeindewahlausschuss lässt beide Bewerbungen zu

Aus Bewerbern für das Bürgermeisteramt werden Kandidaten: Direkt nach dem Ende der Bewerbungsfrist hat der Gemeindewahlausschuss festgestellt, dass keine der Bewerbungen Mängel aufweise. Ralf Baumert und Peter Brütsch werden also auf den Stimmzetteln stehen.

20. Januar: Mit der Bewerbung von Peter Brütsch gibt es doch noch Auswahl auf dem Stimmzettel

Etwa zwei Wochen vor dem Ende der Bewerbungsfrist gibt Peter Brütsch seine Unterlagen im Rathaus von Rielasingen-Worblingen ab. Schon acht Jahre zuvor habe er sich diesen Schritt überlegt, nun hat er ihn getan. Wieso, weshalb, warum – das lesen Sie hier.

10. Dezember: Lange sieht es nach einem Rennen mit nur einem Teilnehmer aus

Ralf Baumert reicht seine Bewerbungsunterlagen ein – direkt nach dem Beginn der Bewerbungsfrist. Klimaschutz, Kinderbetreuung, Unterbringung von Flüchtlingen sind Stichpunkte, die er in der Frühphase des Wahlkampfes als Themen nennt, die er noch voranbringen möchte.

Bild: Ines Baumert

16. November: Amtsinhaber Ralf Baumert lässt die Katze aus dem Sack

Er werde noch einmal kandidieren, sagte Ralf Baumert im November im Gemeinderat. Damit strebt er eine dritte Amtszeit an. 2007 haben ihn die Wähler in Rielasingen-Worblingen zum ersten Mal zum Bürgermeister gewählt. Es gebe noch zahlreiche Themen voranzubringen und dazu sei er hoch motiviert. Eine ganze Amtszeit von acht Jahren ist für den 62-jährigen Baumert auf jeden Fall möglich.