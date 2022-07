Eigentlich war das Projekt schon auf der Zielgeraden, dann sind noch einmal drei Jahre vergangen. Jetzt werden die Pläne für 84 Wohnungen, davon 36 mit Betreutem Wohnen speziell für Senioren, konkret. So sehen sie aus.

Laut Statistischem Bundesamt war 2019 jede fünfte Person in Deutschland älter als 65 Jahre. Vor diesem Hintergrund gewinnt das betreute Senioren-Wohnen zunehmend an Bedeutung. In der Rielasingen-Worblingen erfährt diese Wohnform bald weiteren