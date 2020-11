Radolfzell Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Zwischen Nähe und Infektionsschutz: So feiern die katholische und evangelische Kirche in Radolfzell Corona-Weihnachten

Am Sonntag ist der erste Advent und alle fragen sich: Was wird aus Weihnachten? Die evangelische und katholische Kirche lässt sich nicht entmutigen und will Corona mit ungewöhnlichen Gottesdiensten trotzen. Doch die Seelsorge-Arbeit hat sich in den vergangenen Monaten stark gewandelt. Pfarrer Vogel und Pfarrer Link berichten aus dem Alltag.