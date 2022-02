Konstanz vor 1 Stunde

Wie lebt es sich in Konstanz? Zweiter Teil des Rundgangs durch Wollmatingen, wo manch einer mit wenig Platz zurechtkommt und andere wahre Hallen bewohnen

In Wollmatingen entsteht im einstigen Kuhstall neuer Wohnraum, doch die Sanierung war mit unangenehmen Überraschungen – wie Tierskeletten – verbunden. Und ganz in der Nähe davon zeigt ein Architekt sein verstecktes Reich im Tiny House. Wie lebt es sich in diesem Stadtteil, der einst ein Dorf war? Was sind die Vor- und die Nachteile?