Konstanz vor 5 Stunden

Wie lebt es sich in Konstanz? Vor Ort im Altparadies – hier herrscht noch ländliches Flair, das jedoch von einer klaffenden Wunde durchzogen wird

Im Altparadies tummeln sich Badefreunde an der „Rutsch“. Hier lebt der letzte Fischer von Konstanz. Dass hier einst alles aus Bauernhöfen bestand, lässt sich noch an vielen Ecken des Quartiers erahnen. Ein Paradies, wie der Name schon sagt – obwohl die Europastraße diese Idylle in der Mitte teilt. Wie lebt es sich dort? Was sind die Vor- und die Nachteile?