Konstanz vor 2 Stunden

Wie lebt es sich in Konstanz? Unterwegs in Egg – der ländlichen „Oase“ am Bodensee, in der gute Nachbarschaft groß geschrieben wird

In dem kleinen Stadtteil Egg mit Universität und ländlichem Flair finden sich Neu und Alt dicht nebeneinander – das gilt nicht nur für die Bauten dort, sondern auch für die Demografie der Anwohner. Zugezogene Familien und Alteingesessene unterstützen sich gegenseitig. Im Dorf am Stadtrand wird Nachbarschaft gelebt. Trotz der Idylle haben die Egger ein paar Wünsche, die noch nicht erfüllt sind. Welche sind das? Wie lebt es sich in Egg? Und was sind die Vor- und Nachteile dieses Quartiers?