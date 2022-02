Konstanz vor 41 Minuten

Wie lebt es sich in Konstanz? Erster Teil des Rundgangs durch das 1300 Jahre alte Wollmatingen, das dennoch ein junger Teil der Konzilstadt ist

Ur-Wollmatinger und Stadthistoriker Daniel Groß zeigt in diesem Teil der SÜDKURIER-Serie seinen Stadtteil. Hier trifft Dorfflair auf moderne Wohnkonzepte, in altem Fachwerk entsteht neuer Wohnraum und Studierende beleben ein altes Gemäuer mit ihrem WG-Alltag. Aber es gibt auch Traditionsadressen, die weichen müssen. Wie lebt es sich dort? Was sind die Vor- und die Nachteile?