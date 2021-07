Konstanz vor 1 Stunde

Wie lebt es sich in Konstanz? Eine Tour rund um den Zähringerplatz – dem „Konstanzer Sorgenkind“ mit Kiez-Charakter und Retro-Charme

Am Zähringerplatz kommen viele Menschen zusammen, hier pulsiert der Verkehr am Knotenpunkt, hier leben Konstanzer, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Und der Platz versprüht einen ganz anderen Charme in der Stadt. Wie lebt es sich dort? Was sind die Vor- und die Nachteile?