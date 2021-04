Konstanz Nur für Abonnenten vor 31 Minuten

Wie lebt es sich in Konstanz? Besuch im Quartier auf dem Edeka-Einkaufszentrum – einem Dorf über den Dächern des Stadtteils Petershausen

Von der Reichenaustraße aus wirkt es zunächst wie ein riesiger Klotz, der sich da an der Straße entlangzieht. Ein großer Supermarkt, zwei Parkdecks, und oben drauf kann man erahnen, dass da gewohnt wird. 43 Häuser gibt es dort oben, und am östlichen Rand noch einen Wohnblock. Jedes der Häuser hat Terrasse und einen kleinen Garten, mitten in der Stadt und oben auf dem Dach. Wie lebt es sich dort? Was sind die Vor- und die Nachteile?