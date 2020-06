Konstanz vor 4 Stunden

Wegen Hitzeblasen im Asphalt wird die Konstanzer Schänzlebrücke in Richtung Singen aufwendig saniert. Wie gehen die Arbeiten voran?

Bis in den Juli hinein müssen Autofahrer in Konstanz mit Verzögerungen durch die Teilsanierung rechnen. Was wird an der Schänzlebrücke gemacht? Mit exklusivem Drohnenbildern zeigen wir Ihnen die Baustelle aus der Luft.