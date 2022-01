Konstanz vor 39 Minuten

Mehrheit der Konstanzer Stadträte bekennt sich zum Bodenseeforum – das aber hat seinen Preis

Der jährliche Zuschuss für das Haus liegt bei 2 bis 2,5 Millionen Euro. Das sind ungefähr 5000 bis 6000 Euro pro Tag. Oder 20 bis 25 Millionen Euro in zehn Jahren. Also abwickeln? Für Oberbürgermeister Uli Burchardt und die Mehrheit des zuständigen Ratsausschusses ist die Sache so einfach nicht. Das Bodenseeforum muss nach ihrer Meinung in seiner gesamtstädtischen Funktion bewertet werden.