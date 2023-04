Eng, enger, Konstanz: Wie ungleich ist der Platz in der Stadt am See verteilt? Diese Datenanalyse zeigt, in welchen Häuserblöcken die Bewohner auf kleinstem Raum wohnen und wie die Situation in Ihrer Nachbarschaft ist.

(Archivbild) Dicht an dicht stehen die Häuser in der Altstadt. Wohnen hier die meisten Bürger auf engstem Raum? Und wie sieht es in anderen Stadtvierteln aus? | Bild: Lukas Ondreka | SK-Archiv