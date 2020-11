War es nur der Mann aus einem Dorf nahe Konstanz der in seiner Garage Cannabispflanzen aufbereitet hat? Oder hat er gemeinsam mit seiner Frau eine „Ernteparty“ veranstaltet? Diese Frage sorgte nun für Diskussionen vor dem Amtsgericht – und für eine schwierige Urteilsfindung.

Ausgerechnet, als Daniel M. (Name geändert) sein selbst angebautes Marihuana zerkleinerte und in Marmeladengläser packte, klopfte die Polizei an die Garagentür. Es war ein Uhr nachts, die Uniformierten hatten gerade ein Unfallopfer ins Krankenhaus