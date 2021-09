Konstanz vor 13 Minuten

Gibt es in Konstanz eine Rattenplage? Das sagen Stadtverwaltung und Entsorgungsbetriebe dazu

Konstanzer scheinen, immer öfter draußen auf Ratten zu treffen. Vor allem im Herosé-Park, Stromeyersdorf und in der Altstadt tauchen die Nagetiere vermehrt auf. Auch dem Amt für Stadtplanung und Umwelt (ASU) wurde in den vergangenen Wochen ein erhöhtes Rattenaufkommen in Konstanz gemeldet. Woran liegt das?