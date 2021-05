Konstanz Nur für Abonnenten vor 2 Stunden

Eine unsichtbare Linie macht den großen Unterschied: Grillparty und Sorgenfreiheit in der Schweiz, Abstand und Kleingruppen in Deutschland. Hielten sich die Konstanzer dennoch an die Corona-Regeln?

In Kreuzlingen offene Terrassen, in Konstanz nur Kleingruppen im Park. Manche Szenen dieses sonnigen Wochenendes muteten surreal an. Die Meinungen in Konstanz über die Offenheit des Nachbarlandes gehen auseinander.