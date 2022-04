Konstanz vor 1 Stunde

Eine teure Bahnfahrt nimmt ein gutes Ende: Mehrere Konstanzer wollen Strafe übernehmen

Ein Konstanzer musste 60 Euro für eine vierminütige Bahnfahrt in der SBB bezahlen. Er setzte sich in einem überfüllten Zug in die erste Klasse. SÜDKURIER-Leser haben reagiert – manche wollen ihm das Geld sogar schenken.