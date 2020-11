Konstanz/Allensbach/Radolfzell Nur für Abonnenten vor 38 Minuten

Ein Streit auf der Führungsebene der Schmieder-Kliniken beschäftigt das Arbeitsgericht. Der Grund für den Gerichtsfall: Die Chemie stimmt nicht

Innerhalb der Führungsriege der Schmieder-Kliniken kracht es. So sehr, dass sich nun das Arbeitsgericht in Radolfzell damit beschäftigt. Während der Verhandlung ist von „Zermürbungstaktik“ und „kalt stellen“ die Rede. Ist das Arbeitsverhältnis noch zu retten? Daran zweifelt am Ende nicht nur der Richter – sondern auch die Klägerin.