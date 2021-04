Konstanz Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

Der Wohnkomplex Laubenhof wird wohl erst im Sommer 2022 fertig: Unsere Drohnenaufnahmen zeigen den Baufortschritt

Das Quartier an der Laube in Konstanz sollte bereits dieses Jahr fertiggestellt sein, aber der Bau verzögert sich. Was sich getan hat, zeigen wir Ihnen mit Bildern und Videos aus der Luft.