Der Konstanzer Weihnachtsmarkt zieht dieses Jahr unter neuem Namen in den Stadtgarten um. Außerdem beginnt er eine Woche früher und aufgrund der Corona-Pandemie mit besonderen Auflagen. Hier erfahren Besucher alles, was sie wissen müssen.

Der Weihnachtsmarkt am See wird dieses Jahr zum „Adventsmarkt im Stadtgarten“. Die Marktstätte wird außen vor gelassen, denn es gäbe keine Möglichkeit das dortige Gelände komplett abzusperren, so die Organisatoren Levin Stracke, Frank