Lidija Shevchenko ist fast 80 Jahre alt – und bereit zum Häuserkampf. Ihre in Konstanz lebende Tochter Inga übersetzt ein Telefonat mit der einstigen Olympia-Handballerin aus Kiew, das der SÜDKURIER mit ihr führt.

Es ist ein Telefonat fürs Leben. Aus der geplanten Videoschalte wird nichts, also bleibt es beim Telefonat. Am anderen Ende spricht Lidija Shevchenko. Die Frau ist 79 Jahre alt und wohnt in der sechsten Etage eines neunstöckigen Wohnhauses nicht