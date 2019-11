In der Komödie „Freddy – Das Leben ist kein Kindergarten“ spielt Oliver Wnuk nicht nur die Hauptrolle, der in Konstanz aufgewachsene Schauspieler hat auch das Drehbuch geschrieben. Wir waren am Set dabei – wo nicht immer alles nach Plan läuft.

Höhere Gewalt verhindert für einen Moment, dass Oliver Wnuk in seiner Rolle aufgehen kann. Bisher lief der Dreh für seinen neuen Film an der Schänzlebrücke in Konstanz ganz nach Plan. Nach dem zweiten Take aber rottet sich in der Nähe eine Schar